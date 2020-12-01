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Петрозаводск засыпают песком (ФОТО)

Новости. Общество
16:05, 02 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Подрядчик борется с наледью на лестничных спусках и пешеходных дорожках, сообщают в администрации города.

Как отметили в мэрии, на этой неделе из-за перепадов температуры через ноль и возникающей из-за этого гололедицы подрядчик сосредоточен на очистке и посыпке лестничных спусков.



Среди них – объекты на улицах Антикайнена (у дома № 21), Вольной, Железнодорожной (у дома № 4) на Октябрьском и Карельском проспектах (у домов № 9 и № 13), на входе в железнодорожный тоннель между улицами Максима Горького и Фурманова и прочие.



 Протвиогололедными средствами обрабатывают и другие элементы пешеходной инфраструктуры: дорожки на аллеях Энтузиастов, Березовой и Тропа Ивана Царевича, в сквере Ивана Сенькина, Приозерном парке, переулке Попова. Очищают и подсыпают связывающую разные районы города велодорожку.

Ранее депутат Заксобрания Карелии и предприниматель Виталий Красулин обратился к властям Петрозаводска с просьбой не использовать песок для посыпки дорог и тротуаров в зимний период.

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Комментарии

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тетка
2020-12-02 16:51:24
Красулин по обледеневшим тротуарам не ходит, так молчал бы лучше, пользы было бы больше. Пусть будет грязь, что угодно, это по любому лучше, чем сломать себе шею.
Беня
2020-12-02 16:26:30
Если совочком сыпать то нормально, поскольку быстро надоест и много не накидаешь. А вот когда с трактора, то да, грязюка будет шо надо. Пройди по комсомольскому - весь прикид будет в га*не, летящем из под колес в виде грязной водной взвеси. И ещё забрызгают того и гляди. Приходиться ездить на машине, у лучше пусть машина будет в га*не, чем сам в нем в головы до пят.
Врунов
2020-12-02 16:25:35
Лопату песка протестунам и в карманы тоже насыпать валере :)
David
2020-12-02 16:16:18
Орки гадят!
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