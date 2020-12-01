Петрозаводск засыпают песком (ФОТО)

Подрядчик борется с наледью на лестничных спусках и пешеходных дорожках, сообщают в администрации города.

Как отметили в мэрии, на этой неделе из-за перепадов температуры через ноль и возникающей из-за этого гололедицы подрядчик сосредоточен на очистке и посыпке лестничных спусков.







Среди них – объекты на улицах Антикайнена (у дома № 21), Вольной, Железнодорожной (у дома № 4) на Октябрьском и Карельском проспектах (у домов № 9 и № 13), на входе в железнодорожный тоннель между улицами Максима Горького и Фурманова и прочие.







Протвиогололедными средствами обрабатывают и другие элементы пешеходной инфраструктуры: дорожки на аллеях Энтузиастов, Березовой и Тропа Ивана Царевича, в сквере Ивана Сенькина, Приозерном парке, переулке Попова. Очищают и подсыпают связывающую разные районы города велодорожку.

Ранее депутат Заксобрания Карелии и предприниматель Виталий Красулин обратился к властям Петрозаводска с просьбой не использовать песок для посыпки дорог и тротуаров в зимний период.