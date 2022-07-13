Пирс сгорел в поселке на севере Карелии (ФОТО)

Пожар произошел рано утром в поселке Рабочеостровск Кемского района.

Сегодня, 26 июля, в 5.12 подразделения отряда противопожарной службы Кемского района (32 единицы техники и 7 человек) привлекались для ликвидации пожара пирса в районе улицы Набережная в поселке Рабочеостровск. Об этом сообщили в официальном публике отряда в соцсети.

В 5.25 пожарные справились с огнем.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее стало известно, кто погиб на пожаре в квартире на севере Карелии.