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Писатель из Карелии дал интервью федеральному каналу (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:25, 19 Февраля 2020
фото: © Кадр из передачи "Открытая книга"/ "Россия-Культура"
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Дмитрий Новиков рассказал о романе "Голомяное пламя" в эфире телеканала "Россия-Культура".

Выпуск передачи "Открытая книга" был посвящен роману карельского писателя Дмитрия Новикова "Голомяное пламя", увидевшему свет в 2017 году.

"Действие происходит и в XVI веке, и во время революции, и в недавние нулевые. В противоборстве и гармонии с суровой северной природой герои Новикова отстаивают право на жизнь и человеческое достоинство", – сообщается в анонсе к передачи.


© со страницы ВКонтакте Дмитрия Новикова

Напомним, роман вошел в шорт-лист одной из главных литературных премий России "Русский букер". По решению жюри конкурса Дмитрию Новикову, единственному из шорт-листа премии, присудили грант на перевод романа и его издание на английском языке.

Ведущий Сергей Шаргунов поговорил с Дмитрием и упомянул, что "Голомяное пламя" стало первой книгой карельского писателя, опубликованной в Великобритании.

В начале дискуссии ведущий привел цитату филолога и критика Артема Скворцова о произведении Новикова:

"Выход книги разрушил стереотипы о писателе Дмитрии Новикове , который свободно чувствует себя только в малой форме. С другой стороны, подтвердила, роман фрагментарный, осколочный".

Писатель в свою защиту сказал, что роман, как и жизнь может быть фрагментарной и осколочной.

"Это череда вспышек, которые я попытался соединить", – сказал карельский писатель.

Напомним, роман Дмитрия Новикова о Карелии вышел в английском переводе в мае этого года.

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