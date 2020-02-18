Писатель из Карелии дал интервью федеральному каналу (ВИДЕО)

Дмитрий Новиков рассказал о романе "Голомяное пламя" в эфире телеканала "Россия-Культура".

Выпуск передачи "Открытая книга" был посвящен роману карельского писателя Дмитрия Новикова "Голомяное пламя", увидевшему свет в 2017 году.



"Действие происходит и в XVI веке, и во время революции, и в недавние нулевые. В противоборстве и гармонии с суровой северной природой герои Новикова отстаивают право на жизнь и человеческое достоинство", – сообщается в анонсе к передачи.



© со страницы ВКонтакте Дмитрия Новикова



Напомним, роман вошел в шорт-лист одной из главных литературных премий России "Русский букер". По решению жюри конкурса Дмитрию Новикову, единственному из шорт-листа премии, присудили грант на перевод романа и его издание на английском языке.



Ведущий Сергей Шаргунов поговорил с Дмитрием и упомянул, что "Голомяное пламя" стало первой книгой карельского писателя, опубликованной в Великобритании.



В начале дискуссии ведущий привел цитату филолога и критика Артема Скворцова о произведении Новикова:



"Выход книги разрушил стереотипы о писателе Дмитрии Новикове , который свободно чувствует себя только в малой форме. С другой стороны, подтвердила, роман фрагментарный, осколочный".



Писатель в свою защиту сказал, что роман, как и жизнь может быть фрагментарной и осколочной.

"Это череда вспышек, которые я попытался соединить", – сказал карельский писатель.



Напомним, роман Дмитрия Новикова о Карелии вышел в английском переводе в мае этого года.