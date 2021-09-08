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Питерские врачи рассказали, как спасали 10-летнего мальчика из Карелии с 86 % поражение легких

Новости. Общество
12:42, 09 Сентября 2021
фото: © ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России

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Тяжелый пациент с коронавирусом поступил клинику Педиатрического университета из Петрозаводска в августе.

Напомним, 10-летний мальчик, у которого коронавирусная инфекция почти полностью поразила легкие, 13 августа был перевезен из Петрозаводска в Санкт-Петербург. Ребенок выздоровел.

О тяжелом маленьком пациенте, которого удалось спасти, пишут на сайте Педиатрического университета.

Первые симптомы у ребенка появились 2 августа.

— Заболел муж, потом — я, потом — Даня. У нас всех подтвердился COVID-19. Не заразился только семилетний младший сын, — рассказала мама мальчика.

Взрослые перенесли инфекцию сравнительно легко — обошлось без госпитализации. У Даниила сначала было только небольшое повышение температуры и кашель. Однако 5 августа состояние ребёнка ухудшилось, и врач назначил ему антибиотик. Через несколько дней температура тела поднялась до 39,5 градусов, жаропонижающие средства не давали эффекта.

Мальчика госпитализировали в Межрайонную больницу Костомукши, где компьютерная томография показала, что пневмония затронула 52% лёгочной ткани. Врачи приняли решение перевести ребёнка в Республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводск.

Вскоре Даниилу потребовалась респираторная поддержка с помощью назальных канюль. Врачам удалось снизить температуру, но поражение лёгких усугубилось и составляло уже  86%. Петрозаводские медики провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Санкт-Петербурга. Было решено госпитализировать мальчика в Педиатрический институт.

— У детей КТ-4 (самая высокая степень поражения лёгких, прим. ред.) — редкость, это единичные случаи, — сообщила заведующая отделением по лечению пациентов с COVID-19 Педиатрического университета Светлана Баннова.

Она добавила, что, несмотря на тяжёлое течение болезни, Даниил был образцовым пациентом: сохранял позитивный настрой и добросовестно выполнял все предписания врачей. В СПбГПМУ ребёнок получал комплексную терапию согласно клиническим рекомендациям по лечению COVID-19.

24 августа Даниила выписали из стационара — за ним приехала вся семья, включая младшего брата. Сейчас мальчик, который ранее ничем серьезным не болел, дома, восстанавливает силы.

Ранее сообщалось, девятнадцатилетняя девушка умерла от коронавируса в инфекционной больнице Карелии.

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