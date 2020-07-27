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Пьяная компания ограбила петрозаводчанина, решившего ночью сходить за пивом

Новости. Криминал
18:40, 27 Июля 2020
фото: © pxhere
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В Петрозаводске молодые люди отобрали у прохожего рюкзак со спиртным и продуктами.

По сообщению МВД Карелии, в минувшую среду после полуночи 37-летний петрозаводчанин отправился за разливным пивом в ближайшее заведение. На обратном пути в одном из дворов у него возник конфликт с тремя подвыпившими молодыми людьми. Они потребовали деньги, а затем, применив физическую силу, отобрали у прохожего рюкзак. Помимо спиртного, в нем находились продукты, зарядное устройство, а также около тысячи рублей.

Любитель ночных походов за пивом обратился за помощью в полицию. На поиск подозреваемых у полиции ушло несколько дней. Молодые люди, младшему из которых 18 лет, ранее проблем с законом не имели. По их словам, причиной необдуманных действий стало чрезмерное количество выпитого алкоголя.

Возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ограбивших женщину в центре Петрозаводска задержали во время трапезы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-27 19:31:18
До суда они должны принудительно работать. Хватит сопли либеральные жевать.
Гость
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