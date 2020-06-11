Пьяного водителя отстранили от вождения в деревне Карелии

Водителя подшофе поймали в деревне Ялгуба Прионежского района.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел сегодня в 10:40. В деревне Ялгуба автоинспекторы отстранили от управления 45-летнего нетрезвого водителя "ВАЗ-2114".

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Санкция за данное грубое нарушение-штраф 30000 рублей и лишение права управления.

Напомним, с начала года инспекторы остановили почти 1000 нетрезвых водителей, 110 из них сели за руль пьяными повторно.