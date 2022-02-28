Пьяные посетители разгромили кафе в Петрозаводске

В Карелии сегодня произошло два преступления, связанных с алкоголем.

В понедельник, 28 февраля, в микрорайоне Кукковка два пьяных посетителя кафе устроили драку, повредив интерьер заведения. По тревоге в заведение прибыла группа задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны. Бойцы задержали нарушителя, 39-летнего мужчину, и передали полиции.

А в Кондопоге сигнал тревоги поступил из охраняемого сетевого магазина. Там за попытку кражи бутылки рома был задержан подросток. Группа задержания также передала юношу полиции.

Ранее в Карелии росгвардейцы поймали магазинных воров.