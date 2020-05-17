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Пьяный мурманчанин разъезжал по Карелии

Новости. Общество
10:12, 18 Мая 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В минувшие выходные дни автоинспекторы отстранили от управления автотранспортом 18 нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Волома Муезерского района инспекторы ДПС пьяного 30-летнего водителя Chevrolet Niva. В отношении нарушителя, жителя Мурманской области, составлены административные материалы.

А пьяному нарушителю из поселка Ильинский Олонецкого района, который управлял автомобилем Toyota RAV4, грозит уголовное разбирательство – у 50-летнего водителя это второе  аналогичное нарушение.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель пытался проскочить через КПП в Карелии.

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Комментарии

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Влад
2020-05-18 11:26:21
Просто удивительно! Столько пьяных за рулём ловят, а скольких "своих" не останавливают....печальная статистика....
Гость
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