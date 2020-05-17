Пьяный мурманчанин разъезжал по Карелии

В минувшие выходные дни автоинспекторы отстранили от управления автотранспортом 18 нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Волома Муезерского района инспекторы ДПС пьяного 30-летнего водителя Chevrolet Niva. В отношении нарушителя, жителя Мурманской области, составлены административные материалы.

А пьяному нарушителю из поселка Ильинский Олонецкого района, который управлял автомобилем Toyota RAV4, грозит уголовное разбирательство – у 50-летнего водителя это второе аналогичное нарушение.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель пытался проскочить через КПП в Карелии.