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Пьяный мужчина застрял на острове в Карелии

Новости. Происшествия
12:29, 15 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Помочь спасателей понадобилась мужчине, решившему добраться до острова в Онежском озере вплавь.

По данным Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, инцидент произошел в акватории Онежского озера в Кондопожском районе. В одном из дачных кооперативов нетрезвый мужчина решил добраться до острова вплавь. Расстояние до другого берега составляло более 1 км. Компания, в которой он отдыхал, потеряла его из виду и позвонила «112».

В результате спасатели обнаружили мужчину на одном из островов. Нетрезвого пловца доставили на берег.

Ранее сообщалось, спасатели Карелии достали из озера пьяного мужчину, специально заплывшего далеко от берега.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-15 13:11:17
Любарский тоже хотел переплыть петрозаводскую губу
кир
2021-07-15 12:43:08
Всю пьяную компанию выпороли и сняли деньги за спасательную операцию. Когда такое будет? В стране советов - никогда.
Гость
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