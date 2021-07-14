Пьяный мужчина застрял на острове в Карелии

Помочь спасателей понадобилась мужчине, решившему добраться до острова в Онежском озере вплавь.

По данным Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, инцидент произошел в акватории Онежского озера в Кондопожском районе. В одном из дачных кооперативов нетрезвый мужчина решил добраться до острова вплавь. Расстояние до другого берега составляло более 1 км. Компания, в которой он отдыхал, потеряла его из виду и позвонила «112».

В результате спасатели обнаружили мужчину на одном из островов. Нетрезвого пловца доставили на берег.

Ранее сообщалось, спасатели Карелии достали из озера пьяного мужчину, специально заплывшего далеко от берега.