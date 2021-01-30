Пьяный водитель протаранил тягач в Карелии

Госавтоинспекция Карелии сообщила про очередное ДТП с участием нетрезвого водителя.

Авария произошла в субботу, 30 января, в Пряжинском районе в 22 часа 15 минут.

Как сообщает ГИБДД, на 461 км. 800 м. автодороги "Сортавала" 37- летний водитель автомобиля "Nissan X-Trail", находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не учел дистанцию с впереди идущим большегрузным автомобилем "Volvo FM TRUCK" и совершил с ним столкновение.

В ДТП были травмированы водитель "Nissan" и его 20-летняя пассажирка. Им оказана медицинская помощь.

"По факту ДТП проводится проверка. Нетрезвый водитель отстранен от управления автомобилем. В соответствии с законом его ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем до 2 лет", - сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что легковушка превратилась в автохлам после ДТП с грузовиком на трассе в Карелии.