Пламя охватило 150 квадратных метров: огнеборцы работают на месте страшного пожара под Петрозаводском

Пожару на пилораме в Мелиоративном присвоен повышенный ранг 1-БИС.

Глава Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о локализации возгорания на пилораме в поселке Мелиоративный



Пожар на пилораме произошел днем в пятницу, 13 декабря. На вызов выехали огнеборцы ПЧ-47 отряда противопожарной службы Прионежского района.



На момент возникновения пожара в здании пилорамы людей не находилось, уточнил руководитель республиканского ведомства.

Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС, рассказал Олег Поляков.

Как отметил глава Госкомитета по ОЖ и БН, на месте происшествия работают четыре звена ПЧ-47 поселка Мелиоративный и СПЧ-4 Петрозаводска.

Ранее опубликовали видео, на которое попал серьезный пожар на пилораме.

Напомним, о страшном пожаре в поселке Мелиоративном сообщили очевидцы происшествия.