В Минспорта Карелии рассказали о проекте площадки для спортивного туризма на Кургане, который «устроил всех»

О работе новых спортивных объектов на Кургане рассказали в Минспорта Карелии и вновь пообещали подумать об организации транзитных троп для отдыхающих.

Уже этом году в районе действующего стартового городка на Кургане планируют организовать площадку для тренировок и соревнований по спортивному туризму. По проекту, спорткомплекс должен состоять из четырех блоков тренажеров. Об этом рассказал руководитель Федерации спортивного туризма Карелии Станислав Максимов в ходе рабочей встречи с директором Центра спортивной подготовки Тимуром Зорняковым.

На первом этапе спортсмены будут осуществлять спуск и подъем, на втором – переправу по параллельным перилам, на третьем – навесную переправу и, наконец, переправу по бревну. Согласно проекту, комплекс будет работать в круглогодичном режиме: зимой здесь будет развиваться лыжный туризм, а летом – пешеходный.

«Большим преимуществом этого места является то, что рядом находится лыжная трасса. Это очень удобно, так как часть маршрута спортсмены смогут проходить на лыжах, а летом - пробегать, чтобы далее, на самом полигоне осуществлять спуски и подъемы на тренажерах со специальным снаряжением, – отметил Станислав Максимов. – Наша цель – обкатать полигон зимой и уже в марте 2023 года принять на этой площадке всероссийские старты».

Директор Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков отметил, что место для установки площадки согласовано с республиканскими федерациями лыжных гонок, биатлона и спортивного ориентирования, и устроило всех, с точки зрения безопасности и комфорта спортсменов и зрителей. По его мнению, проект не только не противоречит, но и дополняет существующий план по благоустройству Кургана: «В настоящее время идет подготовительная работа по обустройству транзитных маршрутов через Курган и рассматривается возможность создания дополнительных парковочных мест для посетителей».

Напомним, что в октябре общественники, заинтересованные в судьбе Кургана, встретились с главой города Владимиром Любарским. На встрече горожанам пообещали, что работы над организацией транзитных троп будут вестись параллельно с развитием спортивной инфраструктуры.

На рабочем совещании по судьбе спорткомплекса глава Петрозаводска отметил, что проблему необходимо решать не в ущерб основному предназначению объекта.