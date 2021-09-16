Реклама
Благодаря молодежи Петрозаводск расцветает (ВИДЕО)
16.09.2021 23:27
Туризм - визитная карточка Сортавальского района (ВИДЕО)
16.09.2021 19:07
Пудожский район хранит в себе древние тайны (ВИДЕО)
16.09.2021 18:24

По просьбам жителей Петрозаводска в городе отремонтируют еще несколько улиц

Новости. Общество
11:43, 17 Сентября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

По объектам на Перевалке в администрацию поступали многочисленные обращения от горожан, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

В этом году в карельской столице планируют отремонтировать ещё несколько участков дорог и тротуаров. Администрация изыскала средства в размере около 7 млн рублей для восстановления асфальтобетонного покрытия на Перевалке.

В перечень объектов вошли Суоярвская улица, проезд и тротуар вдоль дома № 3 на улице Софьи Ковалевской, участок Хвойного переулка и улица Лобачевского (от дома № 26 на улице Пархоменко до Кимасозерской улицы). По всем из них в администрацию неоднократно поступали обращения от жителей Петрозаводска.

Контракт находится на стадии заключения. Подрядчиком выступит ООО «Амтек». Ему предстоит отремонтировать покрытие общей площадью около 7,5 тыс. кв. м. Работы планируется завершить до начала ноября.

Ранее власти Петрозаводска рассказали, на каких улицах появится свежий асфальт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
11.09.2021, 21:40
Стало известно о смерти актера сериалов «Интерны» и «Глухарь»
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Чтиво

15.09.2021 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»