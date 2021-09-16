По просьбам жителей Петрозаводска в городе отремонтируют еще несколько улиц

По объектам на Перевалке в администрацию поступали многочисленные обращения от горожан, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

В этом году в карельской столице планируют отремонтировать ещё несколько участков дорог и тротуаров. Администрация изыскала средства в размере около 7 млн рублей для восстановления асфальтобетонного покрытия на Перевалке.

В перечень объектов вошли Суоярвская улица, проезд и тротуар вдоль дома № 3 на улице Софьи Ковалевской, участок Хвойного переулка и улица Лобачевского (от дома № 26 на улице Пархоменко до Кимасозерской улицы). По всем из них в администрацию неоднократно поступали обращения от жителей Петрозаводска.

Контракт находится на стадии заключения. Подрядчиком выступит ООО «Амтек». Ему предстоит отремонтировать покрытие общей площадью около 7,5 тыс. кв. м. Работы планируется завершить до начала ноября.

Ранее власти Петрозаводска рассказали, на каких улицах появится свежий асфальт.