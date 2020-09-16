По вине гонщиков на трассе "Кола" в Карелии произошло 8 ДТП

В Карелии с начала года зафиксировано более 270 тысяч нарушений скоростного режима.

По данным ГИБДД республики, за 8 месяцев в результате неправильного выбора скорости движения водителями на автодороге "Кола" произошло 8 происшествий, в которых погиб 1 человек и 8 получили травмы. Всего с начала года зафиксировано более 270 тысяч нарушений скоростного режима.

В Госавтоинспекции напомнили, что контролировать скорость движения и уменьшить число трагических последствий при дорожных происшествиях помогают технические средства автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ. Места расположения камер можно посмотреть на официальном сайте ГИБДД – https://гибдд.рф/milestones

В августе этого года на дорогах республики камеры зафиксировали 54771 превышение скорости движения.

Так же в августе на автодороге "Кола" зафиксирован максимальный показатель превышения скорости – 191 км/час (при допустимо разрешенной 90 км/час). За превышение установленной скорости движения на величину более 80 километров в час предусмотрен административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч водителей в Карелии наказаны в 2020 году за выезд на "встречку".