Подозреваемый в убийстве житель Карелии попал в ДТП, убегая от полиции

Полицейские гнались за подозреваемым на машинах по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 23 ноября в полицию поступило сообщение о гибели 37-летней женщины от многочисленных ножевых ранений в Петербурге, пишет 47news.

Полицейские хотели задать несколько вопросов ее 20-летнему возлюленному, жителю Карелии, однако его дома не оказалось. Исчез и автомобиль погибшей Mitsubishi Lancer. Его сразу же объявили в розыск.

В итоге мужчину на угнанном автомобиле задержали на трассе "Сортавала" на территории Карелии. Погоню за ним устроили сотрудники полиции Красногвардейского района и их коллеги из Приозерского района. Уходя от преследования, подозреваемый попал в ДТП, повредив автомобиль полицейсксих Audi.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее инспекторы устроили погоню за мотоциклистом по Петрозаводску.