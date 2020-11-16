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Подрядчик начал перекладывать плохой асфальт в сквере Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
13:55, 17 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Подрядчик устраняет замечания в скверах Маршала Мерецкова и Ивана Молчанова, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска принимает только качественно выполненные работы по благоустройству.

Компания "КарелСтройУправление" завершила все основные ремонтные работы в скверах Ивана Молчанова и Маршала Мерецкова. В данный момент на объектах, которые обновляют в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия, устраняют последние замечания.

В сквере Ивана Молчанова укрепляют опоры освещения, убирают и моют территорию, а также готовятся к повторной просыпке швов мощения.

При проверке качества ремонта сквера Маршала Мерецкова специалисты администрации также выявили замечания. Подрядчик устраняет повреждения плитки на подходе к зоне отдыха, которые появились в результате проезда техники. Кроме того, нарекания возникли к качеству асфальта. ООО "КарелСтройУправление" ведёт замену покрытия.

Приняты и оплачены будут только работы надлежащего качества. Подрядчику указано на необходимость строгого соблюдения технологий вне зависимости от погодных условий. Если после устранения всех замечаний работы будут приняты специалистами, на объекты ремонта начнёт действовать гарантия длительностью три года.

Напомним, что в сквере Ивана Молчанова подрядчик проложил подземную кабельную линию, установил опоры наружного освещения, бортовые камни, замостил брусчаткой пешеходную инфраструктуру. Постамент памятника "Танк Т-34" покрасили, а мемориальную тумбу "1941-1945" обшили и смонтировали на ней световую инсталляцию с годами Великой Отечественной войны.

В сквере Маршала Мерецкова подрядчик также проложил кабельную линию и смонтировал опоры уличного освещения. Площадку и дорожки замостили брусчаткой, заасфальтировали близлежащие тротуары. Памятник К. А. Мерецкову очистили, а его постамент отремонтировали. Кроме того, организация установила в сквере урны, скамейки и флагштоки.

 Ранее горожане сообщали, что обеспокоены тем, что на улице Мерецкова ломают новый асфальт.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-11-17 14:38:09
Город мёртвых-бесконечные стеллы-памятники среди заборов. Живым людям здесь нет места.
zanoza
2020-11-17 14:00:55
Преобразили город, нечего сказать!
Гость
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