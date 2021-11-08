Подрядчик вывез около полутысячи кубометров мусора с несанкционированных свалок Петрозаводска

Власти столицы Карелии сообщили, как идет в Петрозаводске ликвидация несанкционированных свалок.

Компания «ПКФ Втормет» вывезла около 500 кубометров отходов в процессе ликвидации петрозаводских несанкционированных свалок на общественных территориях. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Подрядчик расчистил места незаконного складирования мусора на улицах Зелёной у дома № 2А, Архипова у дома № 16, продолжается уборка возле гаражно-строительных кооперативов на Балтийской улице у домов № 59 и № 14. В ближайшее время будут ликвидированы свалки в парке Сулажгорский Питомник, а также около дома № 5 на улице Чапаева.

Всего до конца года с общественных территорий на Перевалке, на Древлянке, на Птицефабрике, в Соломенном, в Сайнаволоке, в Сулажгоре, в Центре и в Первомайском районе планируется убрать более 1200 кубометров мусора, заявляют в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, как любитель устроить свинство в чужом дворе попал в объектив камеры в Петрозаводске.