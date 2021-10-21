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Подробности ГИБДД: молодую девушку госпитализировали с места ДТП в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:08, 21 Октября 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

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На Ключевой иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – страшные кадры аварии попали на видео.

Ранее сообщалось, что 20 октября в 19.25 в районе дома №2 по ул. Ключевая 21-летний водитель автомобиля Mazda не уступил дорогу и совершил наезд на 20-летнюю девушку, переходившую дорону по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка получила травмы и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Страшные кадры автонаезда попали в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк». На видео видно, как от удара девушка подлетает в воздух и падает рядом с автмобилем.

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