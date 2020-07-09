Подростки из Карелии оставили иностранца без "железного коня"

В полицию Суоярвского района поступило заявление от 53-летнего жителя Республики Беларусь, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина указал, что является владельцем дома в одном из поселков района. В его отсутствие неизвестные проникли в хозпостройку и похитили мотоцикл белорусского производства.



Ущерб превысил 10 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к краже причастны двое местных подростков. В полиции молодые люди пояснили, что знали об отсутствии хозяина, поэтому проникли в сарай, похитили транспорт. Затем докатили мотоцикл до лесного массива, где разобрали его на запчасти и сдали детали в металлолом.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный рецидивист завладел мотоциклом петрозаводчанина.