Подростки из Карелии оставили иностранца без "железного коня"

В полицию Суоярвского района поступило заявление от 53-летнего жителя Республики Беларусь, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина указал, что является владельцем дома в одном из поселков района. В его отсутствие неизвестные проникли в хозпостройку и похитили мотоцикл белорусского производства.
Ущерб превысил 10 тысяч рублей.
Оперативники установили, что к краже причастны двое местных подростков. В полиции молодые люди пояснили, что знали об отсутствии хозяина, поэтому проникли в сарай, похитили транспорт. Затем докатили мотоцикл до лесного массива, где разобрали его на запчасти и сдали детали в металлолом.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее пьяный рецидивист завладел мотоциклом петрозаводчанина.
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