890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам 19
03.02.2020 15:30
Как федеральный центр занимается бреднями в Карелии 12
03.02.2020 15:03
Новые правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2
03.02.2020 16:04
Клаудиа Шиффер поразила поклонников откровенным фото
03.02.2020 23:30

Подростков, устроивших погром в торговом центре в Карелии, поместили в СИЗО

Новости. Криминал
12:46, 04 Февраля 2020
фото: коллаж © 64parallel.ru/© Руслан Шамуков/ТАСС
Загрузка...

Все подростки состоят на учете по делам несовершеннолетних, сообщили в МВД Карелии.

Предприниматели, чьи торговые точки в Костомукше пострадали от малолетних вандалов, обратились за помощью в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Ранее сообщалось, что подростки бесчинствуют в Костомукше: бьют витрины магазинов и киосков, воруют деньги, портят товар.

В ночь с 27 на 28 января несовершеннолетние вандалы разгромили несколько секций с товаром в торговом центре.

"У одного из предпринимателей сработала на движение камера, установленная в торговых рядах. Он увидел, что прямо сейчас громят одну из секций ТЦ, вызвал полицию и отправился на место происшествия. По словам сотрудников, полицейские приехали через полчаса, еще какое-то время пытались попасть внутрь здания. Подростков поймали, они все еще находились в одной из секций; в рюкзаках, по словам очевидцев, находились разные товары, в частности, часы", - сообщает "64 Параллель".

По факту случившегося проводится проверка.

По информации МВД Карелии, на данный момент двое подростков находятся в СИЗО за другие правонарушения, ранее на них уже были заведены угловные дела о кражах.

Третьего подростка не заключили под стражу из-за возраста. Ему 13 лет. В суде будет решаться вопрос о заключении ребенка в специальное учреждение для подростков-нарушителей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-04 12:58:46
Ростки будущего. Родителей на принудительные общественные работы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам

Чтиво

31.01.2020 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 17
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Лёд для "Гипербореи-2020"
03.02.2020 09:11
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»