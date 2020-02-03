Подростков, устроивших погром в торговом центре в Карелии, поместили в СИЗО

Все подростки состоят на учете по делам несовершеннолетних, сообщили в МВД Карелии.

Предприниматели, чьи торговые точки в Костомукше пострадали от малолетних вандалов, обратились за помощью в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Ранее сообщалось, что подростки бесчинствуют в Костомукше: бьют витрины магазинов и киосков, воруют деньги, портят товар.



В ночь с 27 на 28 января несовершеннолетние вандалы разгромили несколько секций с товаром в торговом центре.

"У одного из предпринимателей сработала на движение камера, установленная в торговых рядах. Он увидел, что прямо сейчас громят одну из секций ТЦ, вызвал полицию и отправился на место происшествия. По словам сотрудников, полицейские приехали через полчаса, еще какое-то время пытались попасть внутрь здания. Подростков поймали, они все еще находились в одной из секций; в рюкзаках, по словам очевидцев, находились разные товары, в частности, часы", - сообщает "64 Параллель".

По факту случившегося проводится проверка.

По информации МВД Карелии, на данный момент двое подростков находятся в СИЗО за другие правонарушения, ранее на них уже были заведены угловные дела о кражах.

Третьего подростка не заключили под стражу из-за возраста. Ему 13 лет. В суде будет решаться вопрос о заключении ребенка в специальное учреждение для подростков-нарушителей.