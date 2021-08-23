Подросток бросался с ножом на одноклассников в школе в Карелии

В Костомукше подросток угрожал своим одноклассникам, размахивая ножом.

Дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью рассмотрели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрации Костомукши. Подросток пришел с ножом в учебное заведение и в ссоре с одноклассником стал размахивать опасным предметом. Учительница вмешалась и отобрала нож, пишут «Новости Костомукши».

Всего на комиссии рассмотрели 10 материалов. Три из них касались краж. Два дела слушались о нахождении подростков ночью на улице без сопровождения родителей, а также несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.

В одном из таких случаев несовершеннолетний, развлекаясь, бросал полиэтиленовые пакеты с водой с балкона своей квартиры. Виновника вычислили и заставили убрать мусор под балконом.

Ранее сообщалось, подросток из Петрозаводска съездил на угнанном авто в Суоярви и стал уголовником.