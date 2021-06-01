Подросток на мопеде сбил девочку в поселке Карелии

В поселке Шуя Прионежского района 15-летний подросток на мопеде устроил ДТП.

Как сообщается в официальном паблике полиции Прионежского района, авария произошла еще 22 мая, но о пострадавшей в ДТП девочке стало известно позже. В поселке Шуя у дома №9 по улице Речной 15-летний водитель, управляя мопедом, не справился с управлением и совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая находилась на краю проезжей части дороги.

В результате происшествия девочка получила травмы, с которыми впоследствии обратилась в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция Прионежского района напомнила, что для управления скутером (мопедом) с объемом двигателя до 50 куб.см (лёгкие мотоциклы-до 125 куб.см), водитель обязан иметь водительское удостоверение категории М,А1, получать которое разрешено с 16 лет.

"Управление мопедом, это полноценное участие в дорожном движении. Водитель мопеда должен строго соблюдать правила дорожного движения и контролировать дорожную обстановку!" – отметили в Госавтоиспекции.

Ранее сообщалось, в Карелии подросток заплатит за езду на мопеде без прав крупный штраф.