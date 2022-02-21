Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц

Из-за необходимости усилить крымское направление на весь март отменен поезд № 197/198 Москва–Петрозаводск

Как пишут РИА Новости Крым, спрос на ж/д-билеты из Севастополя и Крыма и Севастополя на материк за последние сутки увеличился в шесть раз. Из Крыма запускают дополнительный поезд, который ранее курсировал между Петрозаводском и Москвой. Компания «Гранд Сервис Экспресс» после сокращения авиасообщения с южным регионом страны решила усилить крымское направление. Один из своих поездов поезд № 197/198 Москва-Петрозаводск — отменила на весь март.

«Наибольшим спросом сейчас пользуются поезда по направлению из Крыма на материковую часть страны. <…> Ситуация меняется с каждым часом. С целью удовлетворить спрос на поезда, отправляющиеся из Крыма, компания 25 и 26 февраля, а также 1 марта назначает дополнительный поезд „Таврия“ № 195/196 из Симферополя в Москву», — сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Напомним, Росавиация с 24 февраля приостановила работу 12 аэропортов на юге России. Введены ограничения на полеты в связи с осложнением ситуации на Украине. Речь идет об аэропортах в следующих городах: Ростов-на-Дону («Платов»), Краснодар («Пашковский»), Анапа («Витязево»), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.