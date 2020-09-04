Похититель форели пойман в Карелии

Полицейские задержали на месте преступления мужчину, крадущего форель из садков на предприятии, где он сам же и трудился.

В начале августа в ОМВД России по Прионежскому району поступила информация о том, что кто-то периодически крадет форель из садков, установленных в акватории озера. Они принадлежат частной фирме, занимающейся разведением рыбы.

Как сообщают в МВД по Карелии, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался один из работников организации, 37-летний петрозаводчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина имел доступ к лодкам и необходимому для вылова рыбы инвентарю. Когда он в очередной раз похитил 15 штук форели, полицейские задержали его на месте преступления. Ущерб, причиненный незаконными действиями, превысил 10 тыс. рублей.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража"), возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что совет уполномоченных IX съезда карелов выступил в защиту озер Карелии от экспансии форелеводов.