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Похититель форели пойман в Карелии

Новости. Криминал
11:47, 05 Сентября 2020
фото: © Виктор Клюшкин/ТАСС
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Полицейские задержали на месте преступления мужчину, крадущего форель из садков на предприятии, где он сам же и трудился.

В начале августа в ОМВД России по Прионежскому району поступила информация о том, что кто-то периодически крадет форель из садков, установленных в акватории озера. Они принадлежат частной фирме, занимающейся разведением рыбы.

Как сообщают в МВД по Карелии, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался один из работников организации, 37-летний петрозаводчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина имел доступ к лодкам и необходимому для вылова рыбы инвентарю. Когда он в очередной раз похитил 15 штук форели, полицейские задержали его на месте преступления. Ущерб, причиненный незаконными действиями, превысил 10 тыс. рублей.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.  По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража"), возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что совет уполномоченных IX съезда карелов выступил в защиту озер Карелии от экспансии форелеводов.

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