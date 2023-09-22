Появились фото ДТП с участием байкера в центре Петрозаводска

Мотоциклист с многочисленными переломами попал в реанимацию БСМП.
Как сообщили в ГИБДД карельской столицы, 22 сентября в 12.15 на перекрестке улиц Куйбышева и М.Слабодской 48-летний водитель автомобиля Skoda на повороте не пропустил мотоцикл Honda.
В результате дорожной аварии серьезные травмы получил 52-летний байкер.
Напомним, в пятницу в БСМП Петрозаводска нам сообщили о том, что мотоциклист попал в реанимацию с множественными переломами.
Пациент стабилен, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
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