Появились фото ДТП с участием байкера в центре Петрозаводска

Мотоциклист с многочисленными переломами попал в реанимацию БСМП.

Как сообщили в ГИБДД карельской столицы, 22 сентября в 12.15 на перекрестке улиц Куйбышева и М.Слабодской 48-летний водитель автомобиля Skoda на повороте не пропустил мотоцикл Honda.



В результате дорожной аварии серьезные травмы получил 52-летний байкер.



Напомним, в пятницу в БСМП Петрозаводска нам сообщили о том, что мотоциклист попал в реанимацию с множественными переломами.



Пациент стабилен, его состояние врачи оценивают как тяжелое.







