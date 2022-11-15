Появились фото и видео с места смертельного пожара в районе Карелии

В Сортавале на пожаре погиб человек, сообщили в МЧС Карелии.
Ранее сообщалось, что в минувшую субботу, 26 ноября, в 1.52 в Сортавале на улице Холмистой загорелся одноэтажный, бревенчатый, частный жилой дом.
В результате огнем повреждены комната, чердак и крыша дома на общей площади 75 кв.м. На пепелище пожарные обнаружили тело человека.
В паблике пожарных-спасателей Сортавалы опубликованы фото и видео с места смертельного пожара, к тушению которого привлекались 4 караул, РТП - Ильин А.
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