Появились фото и видео с места смертельного пожара в районе Карелии

В Сортавале на пожаре погиб человек, сообщили в МЧС Карелии.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу, 26 ноября, в 1.52 в Сортавале на улице Холмистой загорелся одноэтажный, бревенчатый, частный жилой дом.

В результате огнем повреждены комната, чердак и крыша дома на общей площади 75 кв.м. На пепелище пожарные обнаружили тело человека.

В паблике пожарных-спасателей Сортавалы опубликованы фото и видео с места смертельного пожара, к тушению которого привлекались 4 караул, РТП - Ильин А.