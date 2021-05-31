Появились фото смертельного ДТП в Карелии, где погибли две женщины

Спасатели опубликовали кадры аварии по дороге на Костомукшу, где внедорожник столкнулся с лесовозом.

Напомним, ДТП произошло 30 мая в 10.55 на 195 км автомобильной дороги А-137 (автодорога Р-21 «Кола -Тикша — Ледмозеро — Костомукша»). В результате столкновения Mitsubishi Pajero и лесовоза смертельные травмы получила 35-летняя водитель Mitsubishi Pajero и ее 40-летняя пассажирка — обе скончались до приезда скорой помощи. Два пассажира внедорожника — 46-летний мужчина и 4-летний мальчик получили множественные травмы, с которыми были госпитализированы.







Как пишут в паблике костомукшского пожарно-спасательного отряда, в дальнейшем один человек силами санитарной авиации был эвакуирован в больницу в Петрозаводск.