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Появились фото смертельного ДТП в Карелии, где погибли две женщины

Новости. Происшествия
09:22, 01 Июня 2021
фото: © паблик Вконтакте «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК»

Спасатели опубликовали кадры аварии по дороге на Костомукшу, где внедорожник столкнулся с лесовозом.

Напомним, ДТП произошло 30 мая в 10.55 на 195 км автомобильной дороги А-137 (автодорога Р-21 «Кола -Тикша — Ледмозеро — Костомукша»). В результате столкновения Mitsubishi Pajero и лесовоза смертельные травмы получила 35-летняя водитель Mitsubishi Pajero и ее 40-летняя пассажирка — обе скончались до приезда скорой помощи. Два пассажира внедорожника — 46-летний мужчина и 4-летний мальчик получили множественные травмы, с которыми были госпитализированы.



Как пишут в паблике костомукшского пожарно-спасательного отряда, в дальнейшем один человек силами санитарной авиации был эвакуирован в больницу в Петрозаводск.

 

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Комментарии

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Интересующийся
2021-06-01 09:38:11
Это ужасная трагедия!!!
Печально, что всё чаще становятся аварии со смертельным исходом!
Кто готовит в автошколах таких дураков- самоубийц, которые выезжают на встречную полосу!? Надо было ужесточить контроль за автошколами ... ещё 25 лет назад...
Гость
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