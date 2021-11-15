890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Появились подробности аварии с «вылетевшей» на ограждение машиной в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
17:41, 02 Декабря 2021
фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

Новости партнеров

Автомобилист оказался на металлическом ограждении, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной.

ДТП произошло второго декабря в 16-21 на пересечении улицы Шотмана и проспекта Ленина в карельской столице. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Один из участников аварии выезжал с проспекта Ленина, совершая правый поворот на улицу Шотмана, судя по видео, двигаясь на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора.

Второй участник ДТП двигался по улице Шотмана со стороны улицы Красноармейская, судя по видео — на разрешающий сигнал светофора. Уходя от столкновения, водитель выехал влево на снежный бруствер и заехал на металлическое барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки.

Момент аварии зафисксировала камера компании «Ситилинк».

Ранее в ГИБДД сообщали, что «вылетевший» на ограждение водитель не справился с управлением.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты

Аналитика

Сегодня 12:38
Капитал
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
В ближайшие годы здесь появится крупный жилой комплекс с торговым центром и пешеходной зоной.
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 16
30.11.2021 15:19
«Неудобная война» 3
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 2
29.11.2021 09:00
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 24
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»