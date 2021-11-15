Появились подробности аварии с «вылетевшей» на ограждение машиной в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобилист оказался на металлическом ограждении, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной.

ДТП произошло второго декабря в 16-21 на пересечении улицы Шотмана и проспекта Ленина в карельской столице. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Один из участников аварии выезжал с проспекта Ленина, совершая правый поворот на улицу Шотмана, судя по видео, двигаясь на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора.

Второй участник ДТП двигался по улице Шотмана со стороны улицы Красноармейская, судя по видео — на разрешающий сигнал светофора. Уходя от столкновения, водитель выехал влево на снежный бруствер и заехал на металлическое барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки.

Момент аварии зафисксировала камера компании «Ситилинк».

Ранее в ГИБДД сообщали, что «вылетевший» на ограждение водитель не справился с управлением.