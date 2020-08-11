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Появились подробности ДТП грузовика с микроавтобусом на севере Карелии – в аварии погибли двое

Новости. Происшествия
09:35, 12 Августа 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Жертвами аварии на трассе в Лоухском районе стали водитель и пассажир грузового микроавтобуса, сообщили в Госавтоиснпекции Карелии.

Напомним, 11 августа в 7.20 утра на 1046 км автодороги "Кола" в результате столкновения тягача DAF в составе с полуприцепом и Fiat Ducato погиб 51-летний водитель микроавтобуса. По уточненным данным, водитель фургона выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом. Но на месте погиб не только водитель грузового микроавтобуса, но и его 51-летний пассажир.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске.

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