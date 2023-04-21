Появились подробности ДТП со сгоревшей дотла «Ладой» в Карелии

Утром 30 мая в Медвежьегорском районе произошло ДТП, в котором пострадал пассажир сгоревшей машины.

Во вторник, в 09.30, спасателям Медвежьегорского района стало известно о ДТП на 615 километре федеральной трассы А-119 в Медвежьегорском районе.



Легковой автомобиль вылетел в кювет и загорелся. Пожарным удалось извлечь пострадавшего без использования специальных инструментов.



Напомним, по предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, у села Сосновка водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел с дороги.



Машина сгорела. В результате ДТП травмы получил пассажир, его госпитализировали.