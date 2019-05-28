Появились подробности жестокого убийства в Карелии

В декабре мужчина из ревности задушил спящую сожительницу ремнем, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, 23 декабря обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения дома в п. Лендеры Муезерского района напал на свою спящую сожительницу и из чувства ревности задушил ее ремнем.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый после совершения преступления, пытался избежать уголовной ответственности, сообщив знакомым, что сожительница совершила суицид.

Впоследствии допрошенный в качестве подозреваемого дал признательные показания, от которых после предъявления обвинения отказался, пояснив, что не совершал убийства.

Несмотря на отказ обвиняемого от своих признательных показаний, его причастность к совершенному преступлению органами следствия была установлена свидетельскими показаниями, заключениями проведенных по делу экспертиз.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.