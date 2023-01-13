Появилось видео ДТП с пострадавшим, где под Петрозаводском столкнулись две фуры и иномарка (ВИДЕО)

В Пряжинском районе при столкновении двух большегрузов и иномарки пострадал водитель фуры, сообщили в ГИБДД Карелии.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовано видео последствий столкновения двух фур и легкового автомобиля в Пряжинском районе.

Ранее сообщалось, что 15 января в 22:45 в Пряжинском районе, 40-летний водитель грузового автомобиля Renault Premium с полуприцепом допустил занос, в результате чего прицеп оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с грузовиком Scania. А двигавшийся за Scania автомобиль Volkswagen Passat под управлением 36-летнего водителя въехал под большегруз. В ДТП травмы получил 36-летний водитель Scania, он госпитализирован.