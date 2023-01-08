Появилось видео ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал пешеход

В воскресенье, 8 января, на Лососинском шоссе в Петрозаводске водитель автомобиля Skoda сбил 64-летнего пешехода.

В минувшее воскресенье, 8 января, в 15.55 у дома №35 по Лососсинскому шоссе 47-летний водитель на автомобиле Skoda сбил пешехода.



Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате 64-летнего пешехода госпитализировали.



Видео дорожной аварии опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». По факту ДТП проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.