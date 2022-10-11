Появилось видео, как автомобиль сбил 70-летнюю женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске

Пенсионерка получила травмы в ДТП на улице Сортавальской.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» выложили видео аварии, которая произошла 6 декабря на улице Сортавальская, где водитель автомобиля KIA Soul сбила 70-летнюю женщину на «зебре». Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

Судя по видео, под колеса автомобиля попали сразу два человека. Пожилую женщину сопровождал мужчина. Последнего и сбил автомобиль. Он упал на пенсионерку.

Ранее сообщалось, в Госавтоинспекции Петрозаводска узнали о ДТП на Сортавальской от медиков травмпункта, где побывала пострадавшая в аварии 70-летняя женщина. Как выяснялось, пешеход попросила водителя отвезти ее домой, а позже обратилась в травмпункт.