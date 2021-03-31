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Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)

Новости. Общество
00:44, 01 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Несмотря на новые правила приема и электронную запись, в Петрозаводске родители будущих первоклассников заступили на ночное дежурство, чтобы записать своих детей в школу, так как никому и ни во что не верят.

В Петрозаводске 1 апреля начнется запись детей в первые классы. И проходить она будет по новым правилам: каждая школа города закреплена за определенной территорий. Чиновники постарались создать родителям комфортные условия и предоставили возможность выбора образовательного учреждения, но в пределах района.

А так как детей меньше не стало, а новых школ еще не построено, то проблема, как была, так и остается. Ажиотаж в лицеи и гимназии, как был, так и сохранился. Кто-то предусмотрительно приобрел жилье в нужном районе, кто-то банально купил прописку, а кто-то просто живет рядом и рассчитывает учиться близко к дому. В результате количество желающих попасть в образовательные учреждения практически везде превышает норму.

Так, дежурят родителя будущих первоклассников у лицея №1, куда принимают в этом году 180 детей, а в списке ожидающих цифра превышает 200 человек, и это не подсчитаны льготники.

В 43-й школе родители также стоят в живой очереди, несмотря на то, что в этом образовательном учреждении есть электронная запись, то есть можно записаться через сайт Госуслуг. Но люди не верят в успех интернет-записи, так как в течение нескольких лет она давала сбои. В школу №43 принимают 100 человек, а в списке желающих, по признанию родителей, в два раза больше.

Самое большое количество людей стоит у школы №46. Здесь организовано две очереди! Первая непосредственно в школу №46, куда берут 120 человек в общеобразовательные классы и плюс 15 человек в коррекционный класс. В списках 250 желающих, но уже записаны и льготники.


А вторая очередь – в еще не построенную школу №55 в микрорайоне «Скандинавия». Два первых класса временно приписаны к 46-й школе. В них набирают 55 человек, а в списках 111.

Все родители стоят организованно, сохраняя порядковые номера, дежурят группами по 2 часа, потом меняются. Общий сбор у всех объявлен в разное время, на нем будут раздавать таблички с номерами под роспись. В некоторых школах заказали охрану, чтобы избежать скандальных ситуаций во время прохождения в образовательное учреждение для записи ребенка в первый класс.

Ночь сегодня теплая, поэтому костры нигде не жгут, максимум греются в машинах.

На вопрос корреспондента "Столицы на Онего": почему организовали и стоите ночью в живой очереди, когда власти вам создали все условия для записи? Все родители в один голос отвечали: мы не верим уже ни во что, просто хотим, чтобы наши дети учились рядом с домом, поэтому будем стоять – так надежнее.

Напомним, в этом году число новоиспечённых школьников составит около 3300 человек. Для них планируется открыть 115 общеобразовательных и 10 специальных (коррекционных) классов.

Также администрация Петрозаводска определила 12 школ, в которые можно подать электронное заявление.

Ранее заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета социального развития Любовь Иконникова рассказала о новом порядке приема первоклассников.

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