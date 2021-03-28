Политолог из Петрозаводска упал в "пропасть отчаяния" от вида столицы Карелии

Зампредседателя Общественной палаты Карелии, политолог Анатолий Цыганков сравнил Петрозаводск с Москвой и впал в отчаяние.

Анатолий Цыганков рассказал в соцсети, как вернулся из российской столицы и был разочарован внешним видом Петрозаводска. Политологу пришлось форсировать городские лужи по деревянным мосткам на центральном проспекте столицы Карелии. Цыганков разместил фото возмутившего его отрезка города и заявил, что он оказался в "пропасти отчаяния".

"Утро. Вернулся домой из Москвы. До этого места ... шёл с радостным чувством, а тут будто споткнулся и полетел в пропасть отчаяния. Стало стыдно. Вдруг взглянул на родной город глазами гостя Петрозаводска, у которого необходимость перебираться по этим импровизированным мосткам через грязь и лужу неизбежно вызовет обидную для меня мысль: "Как убого всё у них, петрозаводчан". Так вполне может подумать посторонний человек о нашем городе, решив прогуляться пешком от железнодорожного вокзала до Онежской набережной", - написал Анатолий Цыганков.

Он отметил, что у него кончились силы "укорять столичную власть".

Цыганков предложил ввести санкции против отвественных за эту ситуацию работников администрации Петрозаводска.

"Лужа в этом месте была и до того, как год назад тут положили новый асфальт, и после ремонта, картина та же самая. К сожалению и к ужасу (кто руководит городом!). Кого-то в петрозаводской мэрии нужно лишать премий и надолго", - заключил он.

Ранее политолог Анатолий Цыганков был возмущен тем, что "граждане не хотят плодиться".