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Политолог из Петрозаводска упал в "пропасть отчаяния" от вида столицы Карелии

Новости. Общество
09:51, 29 Марта 2021
фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин
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Зампредседателя Общественной палаты Карелии, политолог Анатолий Цыганков сравнил Петрозаводск с Москвой и впал в отчаяние.

Анатолий Цыганков рассказал в соцсети, как вернулся из российской столицы и был разочарован внешним видом Петрозаводска. Политологу пришлось форсировать городские лужи по деревянным мосткам на центральном проспекте столицы Карелии. Цыганков разместил фото возмутившего его отрезка города и заявил, что он оказался в "пропасти отчаяния".

"Утро. Вернулся домой из Москвы. До этого места ... шёл с радостным чувством, а тут будто споткнулся и полетел в пропасть отчаяния. Стало стыдно. Вдруг взглянул на родной город глазами гостя Петрозаводска, у которого необходимость перебираться по этим импровизированным мосткам через грязь и лужу неизбежно вызовет обидную для меня мысль: "Как убого всё у них, петрозаводчан". Так вполне может подумать посторонний человек о нашем городе, решив прогуляться пешком от железнодорожного вокзала до Онежской набережной", - написал Анатолий Цыганков.

Он отметил, что у него кончились силы "укорять столичную власть".

Цыганков предложил ввести санкции против отвественных за эту ситуацию работников администрации Петрозаводска.

"Лужа в этом месте была и до того, как год назад тут положили новый асфальт, и после ремонта, картина та же самая. К сожалению и к ужасу (кто руководит городом!). Кого-то в петрозаводской мэрии нужно лишать премий и надолго", - заключил он.

Ранее политолог Анатолий Цыганков был возмущен тем, что "граждане не хотят плодиться".

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Комментарии

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Вася
2021-03-29 10:14:02
Россиянам придется самим решить, иностранные они агенты или нет, и честно заявить об этом властям.
карел
2021-03-29 10:29:39
Вася, народ агенты , власть иноагенты , как то так .
User
2021-03-29 10:10:14
"И теперь мало у кого повернётся язык сказать, что президентские поправки в Конституцию России носят декларативный характер."(с)политолог из Петрозаводска, 20 мая 2020г.
кир
2021-03-29 10:27:36
усер, ты просто сторож в Питере. Какой ты политик? Не смеши моего кота. Свалил за халявой и бурчишь здесь. Изыди, неинтересен.
banan
2021-03-29 10:07:02
Надо было ещё свернуть под арку во двор цума для полноты ощущений)
врунофф
2021-03-29 10:01:45
Главное, чтобы в синюю яму от отчаяния не упал. Не нравится - вали в москву. Там очень нуждаются в политолухах И фукса с собой прихвати.
кир
2021-03-29 10:08:24
врунофф, так точно, пусть валит. Без него обойдёмся.
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