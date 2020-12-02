Полицейские изъяли 130 боеприпасов у жителей Карелии

В МВД республики подвели итоги операции по пресечению незаконного оборота оружия.

В ходе операции полиция изъяла 130 боеприпасов, почти килограмм взрывчатых веществ и 6 единиц огнестрельного оружия. Уголовные дела возбудили в Петрозаводске, а также Пудожском, Суоярвском, Медвежьегорском, Сегежском, Калевальском и других районах республики.

Так, кондопожскую полицию поступила информация о том, что 52-летний житель одного из посёлков хранит дома оружие. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у мужчины изъяли порох, незарегистрированное гладкоствольное ружьё и патроны к нему. Выяснилось, что житель посёлка в прошлом был охотником. Однако, срок его лицензии на ношение и хранение оружия давно истёк. За это правонарушение мужчину привлекли к административной ответственности, а по факту незаконного хранения взрывчатого вещества возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит либо лишение свободы сроком до двух лет условно, либо штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Всего по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выявили 6 фактов незаконного изготовления и оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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