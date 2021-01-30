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Полицейские нашли потерявшегося мужчину в камуфляжных брюках и меховой шапке

Новости. Общество
14:55, 31 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев
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Представители МВД сообщили, что им удалось найти мужчину, который ранее исчез и был объявлен в розыск.

"Объявленный ранее в розыск отделом полиции 3 УМВД России по Петрозаводску гражданин 1979 года рождения (уроженец Пудожа) найден. Криминальной составляющей в его исчезновении нет", - говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники петрозаводской полиции разыскивали без вести пропавшего Николая С. 1979 года рождения. Было заявлено, что он уроженец Пудожа, проживающий в Петрозаводске. Говорилось, что мужчина был одет в камуфляжные брюки, черную куртку, шерстяной свитер. Имел меховую шапку, был обут в черные зимние кроссовки.

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Комментарии

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кир
2021-01-31 16:16:17
Выпороть и деньги взять за поиск.
Саныч
2021-01-31 15:05:07
В общем, берите зарядку, когда направляетесь бухать.
Гость
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