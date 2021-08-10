Полицейские помогли растерянной женщине-водителю, чуть не потерявшей колесо на трассе

фото: Начальник Отделения ГИБДД ОМВД России по Прионежскому району Александр Швецов и врио командира отделения ДПС ОМВД России по Прионежскому району Эдуард Фокин © ОМВД России по Прионежскому району

В Прионежском районе сотрудники ГИБДД помогли автоледи, попавшей в сложную ситуацию на трассе.

Как сообщили в МВД Карелии, в минувший вторник, 10 августа, двое сотрудников ОМВД России по Прионежскому району направлялись на автомобиле по служебным делам. Они заметили, что у двигавшейся перед ними машины возникла неполадка с колесом. За рулем оказалась женщина, которая в сложившейся ситуации растерялась. Полицейские ее успокоили и заменили колесо.

Женщина поблагодарила полицейских, разместив в пост в соцсети.

«Хочу поблагодарить начальника Отделения ГИБДД ОМВД России по Прионежскому району и его заместителя за оказанную помощь на дороге, — говорит автор поста в одной из групп социальной сети. — Они помогли поменять пробитое колесо, спасибо большое за помощь».

Ранее сообщалось, автоинспекторы помогли автотуристу, которому стало плохо на трассе в Карелии.