Полицейские помогли растерянной женщине-водителю, чуть не потерявшей колесо на трассе

В Прионежском районе сотрудники ГИБДД помогли автоледи, попавшей в сложную ситуацию на трассе.
Как сообщили в МВД Карелии, в минувший вторник, 10 августа, двое сотрудников ОМВД России по Прионежскому району направлялись на автомобиле по служебным делам. Они заметили, что у двигавшейся перед ними машины возникла неполадка с колесом. За рулем оказалась женщина, которая в сложившейся ситуации растерялась. Полицейские ее успокоили и заменили колесо.
Женщина поблагодарила полицейских, разместив в пост в соцсети.
«Хочу поблагодарить начальника Отделения ГИБДД ОМВД России по Прионежскому району и его заместителя за оказанную помощь на дороге, — говорит автор поста в одной из групп социальной сети. — Они помогли поменять пробитое колесо, спасибо большое за помощь».
Ранее сообщалось, автоинспекторы помогли автотуристу, которому стало плохо на трассе в Карелии.
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