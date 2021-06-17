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Полицейские раскрыли детали нападения грабителя с ножом на магазин в Карелии

Новости. Криминал
16:23, 17 Июня 2021
фото: © Архив ТАСС/EPA/ALI AL

В МВД сообщили, как в Олонце был по горячим следам задержан подозреваемый в разбое.

В полицию Олонецкого района накануне утром поступило сообщение о том, что на продавцов продуктового магазина совершено разбойное нападение. Об этом информирует МВД.

Посетитель, схватив с прилавка нож для нарезки хлеба, угрожал и требовал выдать деньги из кассы. Одна из работниц выполнила указание, другая успела нажать «тревожную» кнопку. Злоумышленник скрылся с места преступления, забрав чуть более 5 тыс. рублей.

На поиск подозреваемого были ориентированы все дежурные наряды. В скором времени сотрудники патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии задержали 47-летнего местного жителя. Мужчина, недавно освободившийся из мест заключения, дал признательные показания.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили его причастность еще к двум преступлениям, совершенным в тот же день. По версии следствия, мужчина проник в подсобное помещение магазина и похитил мобильный телефон, принадлежащий одной из работниц. Кроме того, убегая, он завладел чужим велосипедом, который был оставлен у входа в торговое помещение.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. За содеянное ему вновь придется ответить перед законом.

Ранее сообщалось, что в Карелии задержан мужчина, который с ножом «обчистил» магазин

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