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Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске

Новости. Происшествия
16:14, 14 Июля 2021
фото: © кадр из видео

Сегодня, 14 июля, в 4.30 утра на проспекте Ленина в Петрозаводске прогремели выстрелы – двое прохожих пострадали.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили сегодня утром, 14 июля в 4.30, стрельбу на проспекте Ленина в Петрозаводске.
Стрельба велась из дома № 9 по проспекту Ленина: двое прохожих — мужчина и женщина пострадали.

Госпитализация пострадавших не потребовалась, им оказана разовая медицинская помощь.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, на данный момент установлена квартира, из которой производились выстрелы.

По информации полиции, в квартире находится группа молодых людей, кто из них стрелял, выясняется, место нахождения оружия устанавливается, но точно определено, что это была пневматика.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео с места происшествия, которое попало в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-14 16:17:59
Це навальнята. Надо главаря искать. Как правило он плакатиком на мосту трясет.
Гость
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