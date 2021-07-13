Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске

Сегодня, 14 июля, в 4.30 утра на проспекте Ленина в Петрозаводске прогремели выстрелы – двое прохожих пострадали.
Ранее сообщалось, что неизвестные устроили сегодня утром, 14 июля в 4.30, стрельбу на проспекте Ленина в Петрозаводске.
Стрельба велась из дома № 9 по проспекту Ленина: двое прохожих — мужчина и женщина пострадали.
Госпитализация пострадавших не потребовалась, им оказана разовая медицинская помощь.
Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, на данный момент установлена квартира, из которой производились выстрелы.
По информации полиции, в квартире находится группа молодых людей, кто из них стрелял, выясняется, место нахождения оружия устанавливается, но точно определено, что это была пневматика.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео с места происшествия, которое попало в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».
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