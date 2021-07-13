Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске

Сегодня, 14 июля, в 4.30 утра на проспекте Ленина в Петрозаводске прогремели выстрелы – двое прохожих пострадали.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили сегодня утром, 14 июля в 4.30, стрельбу на проспекте Ленина в Петрозаводске.

Стрельба велась из дома № 9 по проспекту Ленина: двое прохожих — мужчина и женщина пострадали.

Госпитализация пострадавших не потребовалась, им оказана разовая медицинская помощь.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, на данный момент установлена квартира, из которой производились выстрелы.

По информации полиции, в квартире находится группа молодых людей, кто из них стрелял, выясняется, место нахождения оружия устанавливается, но точно определено, что это была пневматика.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео с места происшествия, которое попало в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».