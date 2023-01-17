Полиция нашла мужчину, напавшего на школьницу в Петрозаводске

Житель Петрозаводска пояснил, что был настолько пьян, что не помнит причины своего агрессивного поведения.

Правоохранительные органы карельской столицы задержали мужчину, который 26 января на Древлянке попытался увести 17-летнюю школьницу.



«Противоправные действия в отношении нее не совершались », - официально заявили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции нашли свидетелей происшествия и самого мужчину - им оказался петрозаводчанин 1993 года рождения. Он пояснил, что был настолько пьян, что не может вспомнить, почему подошел к случайной прохожей.



Мужчина не судим, в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Материалы направлены в службу участковых уполномоченных для проверки.



Напомним, 26 января около 07.00, в районе дома №10 по улице Древлянка неизвестный схватил за руку 17-летнюю девушку, которая шла в школу, и силой повел ее в неизвестном направлении.

Напуганная девушка стала кричать. Ей на помощь пришел горожанин, который гулял с собакой. В полиции Петрозаводска сообщили, что от родителей школьницы поступило заявление о нападении.



В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео, на котором запечатлен момент нападения.