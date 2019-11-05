Полиция нашла мужчину, укравшего пожертвования для больного ребенка в Петрозаводске

Инцидент произошел 23 октября на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, в минувшую среду, 23 октября, в 15.00 в магазине на Лесном проспекте неизвестный мужчина совершил открытое хищение ящика для пожертвований на лечение больного ребенка.

Полицейские выяснили, что контейнер с деньгами похитил посетитель торговой точки. Вслед за ним на улицу выбежал продавец и потребовал вернуть похищенное. Тогда злоумышленник продемонстрировал нож, чем напугал работника торговли и тот оставил преследование.

Похититель скрылся с деньгами. Полиция нашла злоумышленника.

Сотрудники петрозаводского уголовного розыска установили личность подозреваемого - 31-летнего петрозаводчанина.

Мужчина признался, что внутри ящика находилось 700 рублей, которые он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, совершенного с применением оружия.



Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы. Петрозаводчанина арестовали.