Полиция Петрозаводска начала поиски подростков на питбайках, сбивших велосипедиста на «Зеленой тропе»

В Петрозаводске подросток-хулиган на питбайке сбил 55-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшему. Теперь его ищет полиция.

Ранее сообщалось, что 22 июня около 20.30 на «Зеленой тропе» в Петрозаводске, недалеко от кинологического центра, группа подростков на питбайках устроила покатушки. Во время развлечения один из молодых людей решил покрасоваться перед товарищами и поехал лоб в лоб на велосипедиста.

Не успев вовремя отвернуть, подросток сбил 55-летнего мужчину на велосипеде и сам упал в кювет. Пока велосипедист приходил в чувство, подростки вытащили своего товарища и скрылись с места происшествия. В результате помощь пострадавшему оказала пара, также проезжавшая мимо на велосипедах. Они вызвали скорую и полицию.

Данное происшествие было зарегистрировано в ГИБДД Петрозаводска, но при рассмотрение выяснилось, что место, где произошло столкновение, не является дорогой, поэтому рассматривать данный случай как ДТП нельзя. В результате все документы были переданы в МВД для дальнейшего рассмотрения.

Сегодня в МВД Карелии «Столице на Онего» сообщили, что по факту наезда на велосипедиста начата проверка.