890x80
Реклама
Почему важно вкладывать в маркетинг сейчас?
27.06.2022 16:34
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Горячая вода к жителям Петрозаводска вернется вовремя, заверили в мэрии
Сегодня 10:08

Полиция Петрозаводска начала поиски подростков на питбайках, сбивших велосипедиста на «Зеленой тропе»

Новости. Происшествия
16:11, 04 Июля 2022
фото: © МВД России; © motohiro.ru

Новости партнеров

В Петрозаводске подросток-хулиган на питбайке сбил 55-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшему. Теперь его ищет полиция.

Ранее сообщалось, что 22 июня около 20.30 на «Зеленой тропе» в Петрозаводске, недалеко от кинологического центра, группа подростков на питбайках устроила покатушки. Во время развлечения один из молодых людей решил покрасоваться перед товарищами и поехал лоб в лоб на велосипедиста.

Не успев вовремя отвернуть, подросток сбил 55-летнего мужчину на велосипеде и сам упал в кювет. Пока велосипедист приходил в чувство, подростки вытащили своего товарища и скрылись с места происшествия. В результате помощь пострадавшему оказала пара, также проезжавшая мимо на велосипедах. Они вызвали скорую и полицию.

Данное происшествие было зарегистрировано в ГИБДД Петрозаводска, но при рассмотрение выяснилось, что место, где произошло столкновение, не является дорогой, поэтому рассматривать данный случай как ДТП нельзя. В результате все документы были переданы в МВД для дальнейшего рассмотрения.

Сегодня в МВД Карелии «Столице на Онего» сообщили, что по факту наезда на велосипедиста начата проверка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.07.2022, 09:05
Стало известно, когда в Карелии закончится 32-градусная жара
01.07.2022, 09:10
Город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в июле
28.06.2022, 12:46
«Пусть служат»: выпускников Педколледжа Петрозаводска забирают в армию, не дав получить дипломы
28.06.2022, 13:59
Молодой помощник районного прокурора Карелии совершил самоубийство
27.06.2022, 09:48
Жители Петрозаводска осаждают пляж в окрестностях города (ВИДЕО)
27.06.2022, 11:07
Воинские подразделения «Онего» и «Ладога» сформируют в Карелии для отправки на Украину

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.