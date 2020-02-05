Полиция Петрозаводска разыскивает двух возможных преступников

Мужчины подозреваются в краже и преступлении против личности, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские разыскивают 55-летнего Андриана П., подозреваемого в преступлении против личности.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по номерам телефонов: +7911-415-25-87, +7-911-409-26-96, +7(8142)73-91-54, или 02 (с мобильного – 102).

Также разыскивается 40-летний Николай К., подозреваемый в совершении кражи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по номерам телефонов: +7-981-402-06-14, +7-921-224-10-63.

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