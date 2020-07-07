Полиция Петрозаводска задержала известного российского фотографа, приехавшего на суд по "делу Дмитриева"

Полиция задержала фотографа и журналистку Викторию Ивлеву.

Сегодня полиция Петрозаводска задержала российского фотографа и журналиста Викторию Ивлеву, приехавшую на заседание городского суда по "делу Дмитриева".

Об этом сообщила сама Ивлева на своей странице в Facebook.

"Задержана в Петрозаводске. Везут в УМВД города Петрозаводска. Показала паспорт, чтобы доказать, что я гражданка России. Хотели его проверить, я отказалась, ну вот едем", – написала Виктория.





Напомним, сегодня в городском суде Петрозаводска, где рассматривается уголовное дело известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии, завершились прения сторон.

Как сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, его подзащитный участвовал в прениях, а в 14.30 выступит с последним словом.

После этого судья Александр Мерков назначит дату оглашения приговора.

Накануне гособвинение запросило для подсудимого 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.