Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской в Петрозаводске?

Власти столицы Карелии вместе со специалистами и общественниками решают судьбу здания бывшей школы на Зареке.

Здание школы на Волховской около 20 лет не видело учеников. Закрытое на ремонт в 2004-м году, оно так и пустует. Но активные петрозаводчане считают, что историческое здание 1938 года постройки должно быть восстановлено. В администрации Петрозаводска по инициативе Главы города Ирины Мирошник создана специальная рабочая группа, цель которой определить дальнейшую судьбу здания на Волховской. Свою вторую встречу участники группы – представители мэрии, Петросовета, специалисты и общественники – провели непосредственно в стенах бывшей школы.

«Уважаемые члены рабочей группы, прошу прослушать инструктаж по технике безопасности. Во время посещения здания вы должны быть предельно внимательны: перил у лестниц нет, деревянные полы есть только на первом этаже, из стен может торчать арматура, с потолков нависать отвалившиеся конструкции», – обратилась к участникам выездного совещания директор средней школы № 8 имени Н. Г. Варламова, депутат Петросовета Екатерина Реутова.

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