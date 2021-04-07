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07.04.2021 22:00

Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской в Петрозаводске?

Новости. Общество
12:32, 08 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Власти столицы Карелии вместе со специалистами и общественниками решают судьбу здания бывшей школы на Зареке.

Здание школы на Волховской около 20 лет не видело учеников. Закрытое на ремонт в 2004-м году, оно так и пустует. Но активные петрозаводчане считают, что историческое здание 1938 года постройки должно быть восстановлено. В администрации Петрозаводска по инициативе Главы города Ирины Мирошник создана специальная рабочая группа, цель которой определить дальнейшую судьбу здания на Волховской. Свою вторую встречу участники группы – представители мэрии, Петросовета, специалисты и общественники – провели непосредственно в стенах бывшей школы.

«Уважаемые члены рабочей группы, прошу прослушать инструктаж по технике безопасности. Во время посещения здания вы должны быть предельно внимательны: перил у лестниц нет, деревянные полы есть только на первом этаже, из стен может торчать арматура, с потолков нависать отвалившиеся конструкции», – обратилась к участникам выездного совещания директор средней школы № 8 имени Н. Г. Варламова, депутат Петросовета Екатерина Реутова.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-08 13:14:00
Развалюху снести, построить светлый и просторный Дом профсоюзов. Для косенкова
zanoza
2021-04-08 13:09:19
Снести и забыть! Тоже мне нашли историческое здание!
David .
2021-04-08 14:00:17
zanoza, ксм уже руки жадно потирает?
кир
2021-04-08 14:14:52
Davidка-бездарный, ты не только по канализации, но и по строительству?
Он глупый еще и не вырос, - сказал кот-практик.
David .
2021-04-08 14:27:45
кир, ха-ха-ха. главное что нос вырос! :)
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