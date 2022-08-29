Попытка сэкономить на покупке эхолота закончилась для рыбака из Карелии потерей 57 тысяч рублей

Житель Кондопоги, решивший купить эхолот-картплоттер для рыбалки через Интернет, стал жертвой мошенников.

В полицию с заявлением обратился 65-летний кондопожанин и сообщил, что мошенники похитили у него 57 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Так, мужчина пояснил, что на одном из популярных сайтов нашел объявление о продаже эхолот-картплоттера для рыбалки по цене в два раза ниже рыночной. Житель города бумажников заинтересовался предложением и связался с продавцом. Тот предложил продолжить общение в мессенджере, где в дальнейшем были оговорены условия сделки, а также направлены фотографии рыбопоисковой системы, реквизиты, по которым необходимо оплатить товар, а также трек-номер для его отслеживания. Потенциальный покупатель, получив всю эту информацию, без каких-либо сомнений внес полную стоимость. Однако оборудование он так и не получил. Попытки дозвониться до контрагента, чтобы уточнить, где заказ, также успехом не увенчались.

В настоящее время по заявлению проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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