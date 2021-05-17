После гибели ребенка под завалами старого коровника глава Карелии попросил сообщать о «заброшках»

Артур Парфенчиков пообещал помочь семье подростка, погибшего в Олонецком районе, и обратился к жителям республики с просьбой сообщать о заброшенных зданиях.

Напомним, в минувшее воскресенье, 16 мая в деревне Судалица Олонецкого района произошла трагедия: обрушилась кирпичная стена заброшенного здания — под завалами остался подросток.

«Выражаю искренние соболезнования родным Андрея Шмялина, погибшего накануне в деревне Судалица. На мальчика обрушилась стена здания бывшей совхозной фермы, в которой подростки проводили время. Ему было всего 15 лет… Безусловно, семье Андрея будет оказана помощь. Правовую оценку ЧП дадут правоохранительные органы», — пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

По мнению Артура Парфенчикова, причина случившегося — на поверхности. Доступ в «заброшки» бывшего совхоза «Олонецкий» был неограничен, что в результате и привело к трагедии. Строения были выкуплены физлицом после банкротства предприятия еще в 2000-е годы.

«Подчеркну, что в Карелии уже не первый год ведем, в том числе и с помощью граждан, масштабную работу по выявлению руинированных объектов. На сегодняшний день в единый реестр внесены 806 строений с различным юридическим статусом (по большому числу объектов установление статуса или признание бесхозным продолжается), 61 из них снесено», — сообщил руководитель региона.

Так, на территории Олонецкого района из 75 «заброшек» 12 уже снесены, но здания в Судалице в реестре не значились. В связи с этим глава Карелии просит все муниципалитеты активно продолжать ревизию на своих территориях, включая земли за пределами населенных пунктов. Он потребовал до конца мая провести работу по выявлению руинированных объектов на бывших совхозных полях, установить собственников и провести с ними работу по сносу небезопасных строений в добровольном, а в случае отказа, в принудительном порядке.

По словам Парфенчикова, доступ к потенциально опасным объектам на территориях населенных пунктов должен быть ограничен независимо от того, в чьей собственности находятся строения. И за этим должны сделать муниципалитеты.

«Также прошу жителей республики продолжать сообщать о заброшенных зданиях. Фото и координаты можно присылать в Минимущества и в социальные сети органов местной власти», — подытожил глава республики.

Ранее сообщалось, прокуратура проведет проверку по факту гибели ребенка под завалами старого коровника. Следком Карелии возбудил уголовное дело по данному факту.