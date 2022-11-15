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После жалоб жителей Петрозаводска на очистку снега в мэрии рассказали, как идет работа

Новости. Общество
13:59, 08 Декабря 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Администрация столицы Карелии отчиталась, как проводится уборка от снега улиц города, на состояние которых поступают жалобы от населения.

«В рамках муниципального контракта ООО „Городской комбинат благоустройства“ поддерживает порядок в парках, скверах и на других общественных территориях Петрозаводска. Работы проводятся ежедневно. Техника и мобильные бригады задействованы в разных районах города. Подрядчик расчищает от снега и наледи объекты пешеходной инфраструктуры Петрозаводска. Особое внимание уделено лестничным спускам и мостикам. На них ежедневно скалывают образующуюся наледь, посыпают ступени и дорожки переправ», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

В мэрии перечисли адреса, где вчера и сегодня проводилась уборка — на площадях Ленина и Гагарина, в Губернаторском саду, в парках Беличий Остров, Зелёный Берег, 50-летия Пионерской Организации, на бульварах Студенческом и 300-летия Петрозаводска, на аллеях Берёзовой, Дружбы и Тропа Ивана-Царевича, в скверах Новодревлянском, Паровозном и Каскад, на дорожках вдоль Лососинского шоссе и в Соломенном. На Первомайской площади завершили удаление дикой поросли.



 «За качеством и оперативностью работ ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру — 051», — добавили в администрации.

Качество очистки от снега тротуаров в Петрозаводске вызывает жалобы у жителей города. Как сообщалось ранее, на улице Чапаева от снега очищена только половина тротуара, а вторая часть покрыта высокими сугробами.  А в Октябрьском районе жители вынуждены протаптывать тропинки на тротуарах, заваленных снегом.

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