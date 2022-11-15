После жалоб жителей Петрозаводска на очистку снега в мэрии рассказали, как идет работа

Администрация столицы Карелии отчиталась, как проводится уборка от снега улиц города, на состояние которых поступают жалобы от населения.

«В рамках муниципального контракта ООО „Городской комбинат благоустройства“ поддерживает порядок в парках, скверах и на других общественных территориях Петрозаводска. Работы проводятся ежедневно. Техника и мобильные бригады задействованы в разных районах города. Подрядчик расчищает от снега и наледи объекты пешеходной инфраструктуры Петрозаводска. Особое внимание уделено лестничным спускам и мостикам. На них ежедневно скалывают образующуюся наледь, посыпают ступени и дорожки переправ», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

В мэрии перечисли адреса, где вчера и сегодня проводилась уборка — на площадях Ленина и Гагарина, в Губернаторском саду, в парках Беличий Остров, Зелёный Берег, 50-летия Пионерской Организации, на бульварах Студенческом и 300-летия Петрозаводска, на аллеях Берёзовой, Дружбы и Тропа Ивана-Царевича, в скверах Новодревлянском, Паровозном и Каскад, на дорожках вдоль Лососинского шоссе и в Соломенном. На Первомайской площади завершили удаление дикой поросли.





«За качеством и оперативностью работ ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру — 051», — добавили в администрации.

Качество очистки от снега тротуаров в Петрозаводске вызывает жалобы у жителей города. Как сообщалось ранее, на улице Чапаева от снега очищена только половина тротуара, а вторая часть покрыта высокими сугробами. А в Октябрьском районе жители вынуждены протаптывать тропинки на тротуарах, заваленных снегом.